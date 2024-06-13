"Ставь плюс". В ГУР начали масштабную кампанию по рекруту гражданских

Об этом заявили рекрутеры и представитель ГУР Андрей Юсов во время презентации кампании, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Военная разведка – это обычно максимально закрытая и тайная структура. Но новые времена – это новые вызовы и, конечно, новым мощным вызовом для нас стала российская агрессия и полномасштабное вторжение. И мы реагируем на него действиями", – заявил Юсов.

Юсов отметил, что в составе ГУР работают легендарные подразделения, среди которых "Кракен", "Группа 13", "Кабул-9", "Шаман" и многие другие, большинство из которых нельзя называть. Теперь разведчики ищут специалистов не только среди военных, но и среди граждан, которые могут быть полезны для государства.

Подразделения, к которым можно присоединиться

Руководитель рекрутингового подразделения ГУР МО рассказал, что цель кампании – донести до гражданского населения, что у военной разведки есть вакансии. Имея определенный набор навыков, человек имеет возможность стать работником спецслужбы.

"Кого мы рекрутируем? Высококвалифицированных профессионалов, наделенных лидерскими качествами и стремлением к победе. Как мужчин и женщин. Желающие присоединиться к нашей команде могут заполнить анкету на сайте, в "Секретном Рекрутере", или на Lobby X", – сообщил руководитель подразделения рекрутинга.

Рекрутер департамента активных действий, в свою очередь, отметил, что его направление – боевая служба.

"Нам нужны граждане Украины от 18 до 40 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе, которые готовы физически, морально и психологически выполнять задачи разведки на суше, в воздухе и на море. Мы гарантируем официальную мобилизацию до конца действия военного положения, или службу по контракту", – сообщил рекрутер.

Бойцы пройдут всеобщую военную подготовку, будут иметь медицинское обеспечение, а также обеспечение оружием образцов НАТО. Всем сотрудникам гарантируют зарплату, которая стартует от 70 тысяч гривен. Службу в департаменте активных действий не могут проходить люди, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики.

Рекрутер специального технического подразделения сообщил, что его область – задачи, связанные с использованием разнообразных роботизированных систем и комплексов воздушного морского и наземного применения.

"Мы заинтересованы в специалистах технической отрасли – это именно конструкторы и инженеры, радиоинженеры, мастера-механики, и другие специалисты, которые разбираются в проектировании, чтении эскизов, чертежей, радиосхем и создании своих механизмов собственноручно", – сообщил рекрутер.

Также это подразделение интересуют те, кто может пользоваться БПЛА, уже задействованные в боевых задачах, а также те, кто может быстро научиться пользоваться дронами новейших образцов.

Рекрутер международного легиона добавил, что в его боевом подразделении служат военные из 50 стран, но туда могут идти и граждане Украины.

Подготовка и квалификация

В ГУР заявили, что подразделение службы персонала разведки обеспечивает сопровождение кандидата на этапе прохождения ВВК и зачисление в списки личного состава ГУР. После этого все кандидаты в месячный срок направляются на прохождение общевоенной подготовки, которая длится 90 дней.

Если в департамент активных действий принимают мужчин и женщин до 40 лет, то в другие подразделения можно вступить до 60 лет. "Если вы специалист- ученый – мы рассмотрим любого", – добавил один из рекрутов.

Кандидат может быть сразу заинтересован в определенной специальности, к тому же в ГУР отмечают, что не используют практику, при которой кандидата берут туда, где нужно закрыть потребность, не акцентируя внимание на его собственных способностях.

"Если вы в гражданской жизни журналист, мы будем рассматривать вас в подразделение стратком (стратегические коммуникации – ред.) Если айтишник – в подразделение киберзащиты. Если водитель – на водителя. (...) Мы смотрим на ваш опыт и профессию. А на военно-учетную специальность мы смотрим потом. Мы обеспечим вашу переподготовку", – добавил руководитель рекрутингового подразделения.

С кандидатом обычно связываются в течение 10 дней. Затем потенциальный спецслужащий проходит разные этапы проверки, занимающей определенное время.

"С начала российской агрессии ГУР стал более публичным и открытым. И это касается не только взаимодействия со СМИ, но и в целом в общении с обществом, с миром. Безусловно, рекрутинговые мероприятия проводились всегда, но пришло время вывести их на новый уровень и обеспечить доступ желающих разного уровня разных отраслей, чтобы они понимали, что можно себя действенно реализовать именно в ГУР", – добавил Юсов.

В качестве презентации журналистам показали "демо-версию" происходящего на первоочередных этапах проверки. Для этого добровольцам предоставили возможность пройти тест. В нем были как вопросы на всеобщую эрудицию, так и вопросы психологического характера.