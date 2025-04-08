Депортация из США в 2025: за какие нарушения могут выдворить украинцев
На прошлой неделе несколько украинцев, которые легально находятся в США, получили сообщение о необходимости покинуть страну в течение 7 дней. Однако0 Министерство внутренней безопасности сразу заявило об ошибочной рассылке таких писем.
РБК-Украина со ссылкой на Modern Law рассказывает о том, за какие нарушения могут депортировать украинцев из США и что делать, чтобы этого избежать.
Самые частые причины депортации
В зависимости от вида нарушения при депортации могут выдать запрет на въезд в США на срок от 5 до 20 лет или даже пожизненно. В большинстве случаев к депортации приводят следующие причины:
- просроченная виза: даже на несколько дней представляют риск;
- нарушение закона: штраф, драка, вождение в нетрезвом состоянии могут стать причиной для выдворения из страны;
- подача фальшивых документов. Особенно при подаче на грин-карту или убежище. В том числе нередко выселяют из страны за фиктивные браки;
- нарушение условий трудоустройства. Например, студент работает больше разрешенного, или вообще работает незаконно;
- подозрение в террористической деятельности;
- судимость за серьезные преступления;
- незаконный въезд в США.
Кто в группе риска:
- люди без документов или с просроченными визами;
- те, кто ждет решения суда или миграционного интервью;
- лица, имеющие уголовные дела, даже по старым обвинениям;
- беженцы, которым отказали в убежище.
Как понять, что вас могут депортировать
Признаки, что вас "взяли на карандаш":
- повестка в иммиграционный суд (Notice to Appear);
- проверка документов во время путешествий (даже внутри США);
- отказ в продлении статуса или визы;
- звонки/визиты от ICE (Миграционная и таможенная служба).
Что делать, если грозит депортация
Украинцам, которым грозит депортация, важно сохранять спокойствие, поскольку в панике можно наделать ошибок. Нужно обратиться к миграционному адвокату. Бесплатную консультацию можно получить через организации вроде AILA, RAICES или Catholic Charities.
Также следует собрать все документы: контракт на работу, доказательства проживания, платежки, свидетельства о детях, налоговые декларации. Все это может помочь при рассмотрении вашего дела.
Не подписывайте ничего без юриста. В США часто предлагают "добровольную депортацию", соглашаясь на нее, человек фактически сам покидает страну.
Можно ли избежать депортации
В определенных случаях процесс выселения из страны можно остановить. Самые распространенные варианты:
- подать заявку на политическое убежище;
- отменить депортацию (Cancellation of Removal) - для тех, кто живет в США 10+ лет, имеет детей-граждан, и докажет "чрезвычайные обстоятельства";
- подать заявку на временную защиту (TPS) - для граждан стран, в которых идет война или они находятся в стихийном бедствии;
- Motion to Reopen - если есть новые доказательства или ошибки в деле.
Советы украинцам в США
Чтобы не попасть в поле зрения миграционной службы, украинцам в США стоит:
- регулярно обновлять свой статус;
- обращаться к адвокату при любых изменениях;
- не игнорировать никаких писем от USCIS или суда;
- сохранить копии всех документов;
- быть осторожным в соцсетях - Миграционная служба мониторит публикации.
Также украинцам стоит хорошо знать свои права и отстаивать их в случае нарушений.
Украинцам стоит заранее ознакомиться с условиями депортации из США (фото: Getty Images)
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