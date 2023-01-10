Украинцы спрогнозировали сроки вступления в ЕС

Украинцы видят свою страну в ЕС в ближайшей перспективе. Большинство граждан уверены, что Украина станет членом ЕС через несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по заказу центра " Новая Европа ".

По данным опроса, 55% украинцев верят, что это произойдет в ближайшие 1-5 лет. Еще 27% не называют конкретных цифр, оптимистично выбирая опцию "только что закончится война". Только 6% граждан считают, что Украина вступит в ЕС в следующие 10 лет.

Кроме того, украинцы оптимистичны по дальнейшему движению Украины к членству в ЕС, несмотря на войну - 62% респондентов верят, что Украина сможет начать переговоры о вступлении в ЕС еще до завершения войны. Не верят в такую возможность 20% респондентов.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу центра "Новая Европа" с 16 по 25 декабря 2022 среди 1553 респондентов. Опрос проводился методом CATI. Опрос не проводился на временно оккупированных Россией территориях Украины, где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи. Ошибка не превышает 3,1%.