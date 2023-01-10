Українці спрогнозували строки вступу до ЄС

Українці бачать свою країну в ЄС у найближчій перспективі. Більшість громадян впевнені, що Україна стане членом ЄС через кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування на замовлення центру " Нова Європа ".

За даними опитування, 55% українців вірять, що це станеться у найближчі 1 -5 років. Ще 27% не називають конкретних цифр, оптимістично обираючи опцію "щойно закінчиться війна". Лише 6% громадян вважають, що Україна вступить в ЄС у наступні 10 років.

Крім того, українці оптимістичні щодо подальшого руху України до членства в ЄС попри війну - 62% респондентів вірять, що Україна зможе розпочати переговори про вступ до ЄС ще до завершення війни. Не вірить у таку можливість 20% респондентів.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення центру "Нова Європа" з 16 по 25 грудня 2022 року серед 1553 респондентів. Опитування проводилося методом CATI. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих Росією територіях, України, де українські оператори не надають послуги мобільного телефонного зв’язку. Похибка не перевищує 3,1%.