Украинцы спрогнозировали сроки и условия вступления в ЕС и НАТО

В декабре 2022 года рекордная доля украинцев поддерживает вступление Украины в Европейский Союз - 79%. От власти требуют выполнить все требования для вступления.

Вступление в ЕС

По сравнению с декабрем 2021 года доля граждан, выступающих за членство Украины в ЕС, выросла на 24%, в то же время за год доля тех, кто против вступления страны в ЕС, упала на 27%

По данным опроса, 37% опрошенных верят, что после того, как Украина выполнит все требования ЕС, стране предложат полноценное членство. Еще 23% надеются, что учитывая обстоятельства, страны-члены ЕС пойдут на уступки и предложат Украине членство даже если она не выполнит все необходимые условия. В то же время 28% считают, что Украина все равно не станет полноценным членом ЕС: ей либо предложат альтернативный статус (16%), либо Украина так и останется во веки веков в статусе кандидата (12%).

При этом 60% опрошенных считают, что украинские власти должны выполнять все требования европейских институций, если это сможет ускорить вступление Украины в ЕС. Не согласны с этим утверждением 19%, еще 21% опрошенных затруднились определиться со своей позицией по этому вопросу.

Вступление в НАТО

Оценивая шансы вступления Украины в НАТО, украинцы разделились. Четверть считает, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО сразу после победы в войне. Столько же опрошенных считает, что кроме победы Украине еще придется реализовать все необходимые для вступления реформы. Еще 19% респондентов верят, что Украину примут в НАТО еще до окончания войны, а 16% украинцев вообще не очень верят в то, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО.

Половина (49%) украинцев считают вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины. Еще 9% респондентов считают, что надежнее будет заключить соглашение о стратегической обороне с несколькими странами, за исключением США. В то же время 7% опрошенных считают, что соглашение о стратегической обороне следует заключать исключительно из США. Кроме того, 17% украинцев убеждены, что лучшим гарантом безопасности для Украины может стать только сама Украина путем развития собственных вооруженных сил. Еще 9% продолжают поддерживать внеблоковый статус для Украины с международными гарантиями безопасности.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.