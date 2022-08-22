Понад 90% українців вірять у перемогу у війні: коли очікують та як її бачать

У серпні 2022 року понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією (77% - вірять і 15% - скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.

Третина (31%) з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року, 34% вважають, що вона настане через 1-2 роки. Ще 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років. Крім того, 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі.

Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші - перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Відносно невеликі частки респондентів вважатимуть перемогою завершення війни з тими чи іншими поступками з боку України. Близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% - відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.