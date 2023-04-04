Украинцы сократили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Таким образом, в марте украинцы сократили покупку валюты на 80,5 млн долларов по сравнению с февралем, когда они купили 504,8 млн долларов.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 140,0 млн долларов и купили на 7 096,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 956,8 млн долларов.

Данные показывают, что спрос на безналичную валюту сократился в два раза до 147,1 млн долларов (310,3 млн долларов марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в марте на наличном рынке курс упал с 40 до 38 гривен, то эти операции почти потеряли смысл.