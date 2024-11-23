Литва направляет 10 млн евро на украинское дальнобойное оружие
Литва профинансирует производство украинского дальнобойного оружия. Страна согласовала первый транш в размере 10 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Умеров в Вильнюсе подписал меморандум с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов
"Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через вклады в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами", - отмечает Умеров.
По словам министра, это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 млн евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляныця".
Глава Минобороны добавил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур по финансированию.
Также министры обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
Напомним, что недавно Украина с Данией согласовали новую модель инвестиций в производство отечественного оружия. Речь идет о "датской модели", в рамках которой партнеры инвестируют в украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.
Также Украина согласовала со Швецией финансирование отечественных оборонных проектов. Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".
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