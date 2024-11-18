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Глава МИД Литвы призвал ЕС к новой стратегии победы Украины

Понедельник 18 ноября 2024 13:00
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Глава МИД Литвы призвал ЕС к новой стратегии победы Украины Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул необходимость пересмотра подхода к помощи Украине и призвал европейских партнеров к решительным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Глава литовского внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация требует от ЕС не только финансовой и военной поддержки Украины, но и политической консолидации.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", - заявил Ландсбергис.

Разрешение США наносить удары по России

В течение нескольких месяцев Украина просила США и другие страны Запада разрешить удары по территории России дальнобойными ракетами. Однако партнеры опасались, что такой шаг приведет к эскалации.

При этом вчера западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил удары американским оружием по территории России. Однако, по данным Axios, удары ограничиваются только Курской областью.

В то же время источники The Wall Street Journal сообщили, что американские партнеры могут в дальнейшем расширить для Украины зону применения дальнобойных ракет.

После этого МИД Китая призвал к мирному решению войны в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон.

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