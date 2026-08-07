Украинцы рассказали, кому из политиков доверяют больше всего: лидирует не Зеленский

Украинцы больше всего доверяют Валерию Залужному, Кириллу Буданову и Владимиру Зеленскому. В то же время о новом премьер-министре большинство граждан "не слышали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, лидером по уровню симпатий является Валерий Залужный - ему выразили доверие 68% респондентов (не доверяют - 21%).

Показатели доверия среди других известных деятелей распределились следующим образом:

Кирилл Буданов: 62% доверяют, 21% - нет;

Владимир Зеленский: 59% доверяют, 38% - нет;

Михаил Федоров: 58% доверяют, 17% - нет.

Социологи отмечают, что уровень доверия к Михаилу Федорову за последние недели испытал существенные изменения. Если к середине июля (до начала протестов) ему доверяли 35%, то во второй половине месяца показатель вырос до 65-68%, а в начале августа стабилизировался на отметке 58%.

Фото: рейтинг доверия к политикам (ratinggroup.ua)

Уровень узнаваемости новых должностных лиц

Опрос также зафиксировал уровень осведомленности граждан о новоназначенных руководителях.

Новоназначенному главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому доверяют 56% опрошенных, не доверяют - 12%. В то же время 23% респондентов ответили, что еще не слышали о нем, а 9% затруднились с ответом.

Наименее узнаваемым оказался назначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий: 70% респондентов вообще о нем не слышали. Доверие ему выразили 10%, недоверие - 12%, а 8% не смогли определиться.