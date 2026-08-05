Как изменилось доверие к Зеленскому после протестов в Украине: результаты опроса
Более половины украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. В то же время, уровень доверия несколько снизился на фоне последних кадровых решений и протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным социологов, сейчас Зеленскому доверяют 55% респондентов, в то время как 40% выразили недоверие. Чистый баланс доверия и недоверия составляет +15%.
Структура ответов респондентов распределилась следующим образом:
- 20% - полностью доверяют;
- 34% - скорее доверяют;
- 20% - скорее не доверяют;
- 19% - совсем не доверяют.
В КМИС отмечают, что при формировании вопроса респондентам не "напоминали" об официальном статусе Зеленского как президента, а также не упоминали других публичных лиц.
Фото: результаты опроса (КМИС)
Как изменились показатели
Нынешние результаты сравнили с данными за апрель 2026 года, когда опросы проводились по идентичной методике.
В апреле уровень доверия к Зеленскому составлял 58%, а недоверия - 36% (баланс составлял +22%). Таким образом, по сравнению с серединой весны наблюдается определенное снижение показателей.
Для сравнения, в мае уровень доверия достигал 61%, однако тогда методологический контекст отличался, поскольку в перечне зачитывали и другие фамилии и напоминали об институциональном статусе главы государства.
Почему не произошло обвала рейтингов
Социологи подчеркнули, что, несмотря на прогнозы отдельных политиков и обозревателей, последние кадровые перестановки и протесты не привели к катастрофическому обвалу доверия.
Нивелировать возможное падение рейтингов помогли несколько факторов:
- частичное удовлетворение требований протестующих со стороны президента;
- проведение результативных встреч с Дональдом Трампом;
- периодический всплеск общественного оптимизма из-за успешных ударов ВСУ по российской логистике.
Напомним, недавний опрос Rating Group показал, что бывший министр обороны Михаил Федоров ворвался в тройку лидеров в рейтинге доверия украинцев. На первом месте - Валерий Залужный, которому доверяют 70% граждан.
Второе место занял Михаил Федоров с 65% доверия украинцев, а третье - Кирилл Буданов (62%). Владимир Зеленский занял только четвертое место из 59% доверия граждан.