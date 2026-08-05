Как изменилось доверие к Зеленскому после протестов в Украине: результаты опроса

Более половины украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. В то же время, уровень доверия несколько снизился на фоне последних кадровых решений и протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, сейчас Зеленскому доверяют 55% респондентов, в то время как 40% выразили недоверие. Чистый баланс доверия и недоверия составляет +15%.

Структура ответов респондентов распределилась следующим образом:

20% - полностью доверяют;

34% - скорее доверяют;

20% - скорее не доверяют;

19% - совсем не доверяют.

В КМИС отмечают, что при формировании вопроса респондентам не "напоминали" об официальном статусе Зеленского как президента, а также не упоминали других публичных лиц.

Фото: результаты опроса (КМИС)

Как изменились показатели

Нынешние результаты сравнили с данными за апрель 2026 года, когда опросы проводились по идентичной методике.

В апреле уровень доверия к Зеленскому составлял 58%, а недоверия - 36% (баланс составлял +22%). Таким образом, по сравнению с серединой весны наблюдается определенное снижение показателей.

Для сравнения, в мае уровень доверия достигал 61%, однако тогда методологический контекст отличался, поскольку в перечне зачитывали и другие фамилии и напоминали об институциональном статусе главы государства.

Почему не произошло обвала рейтингов

Социологи подчеркнули, что, несмотря на прогнозы отдельных политиков и обозревателей, последние кадровые перестановки и протесты не привели к катастрофическому обвалу доверия.

Нивелировать возможное падение рейтингов помогли несколько факторов: