Українці розповіли, кому з політиків довіряють найбільше: лідирує не Зеленський
Українці найбільше довіряють Валерію Залужному, Кирилу Буданову та Володимиру Зеленському. Водночас про нового прем'єр-міністра більшість громадян "не чули".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
За даними соціологів, лідером за рівнем симпатій є Валерій Залужний - йому висловили довіру 68% респондентів (не довіряють - 21%).
Показники довіри серед інших відомих діячів розподілилися наступним чином:
- Кирило Буданов: 62% довіряють, 21% - ні;
- Володимир Зеленський: 59% довіряють, 38% - ні;
- Михайло Федоров: 58% довіряють, 17% - ні.
Соціологи зауважують, що рівень довіри до Михайла Федорова за останні тижні зазнав суттєвих змін. Якщо до середини липня (до початку протестів) йому довіряли 35%, то в другій половині місяця показник зріс до 65-68%, а на початку серпня стабілізувався на позначці 58%.
Фото: рейтинг довіри до політиків (ratinggroup.ua)
Рівень впізнаваності нових посадовців
Опитування також зафіксувало рівень обізнаності громадян про новопризначених керівників.
Новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому довіряють 56% опитаних, не довіряють - 12%. Водночас 23% респондентів відповіли, що ще не чули про нього, а 9% вагалися з відповіддю.
Найменш впізнаваним виявився новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький: 70% респондентів взагалі про нього не чули. Довіру йому висловили 10%, недовіру - 12%, а 8% не змогли визначитися.
Нагадаємо, понад половина українців продовжують довіряти Володимиру Зеленському. Водночас після останніх кадрових змін і хвилі протестів цей показник дещо зменшився.
За результатами опитування, нині главі держави довіряють 55% опитаних, тоді як 40% заявили про недовіру.