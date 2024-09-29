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ТЦК может обратиться в полицию для задержания уклониста: при каких условиях

Воскресенье 29 сентября 2024 08:00
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ТЦК может обратиться в полицию для задержания уклониста: при каких условиях Фото: ТЦК может обратиться в полицию для админзадержания уклониста (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут обратиться в полицию для задержания уклоняющегося от мобилизации. Таких условий несколько.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

Согласно правилам, руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина в военкомат, если такое лицо не исполняет свои обязанности во время мобилизации или совершил административное правонарушение.

В частности, если гражданин:

  • не уточнил адрес проживания, контактные данные и другие персональные данные;
  • не прибыл в ТЦК или другие определенные места для выполнения
  • обязанностей по военному учету;
  • не сообщил об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

Кроме того, определены и дополнительные меры принуждения. В частности, в случае получения от полиции письменного ответа о невозможности осуществить задержание и доставить гражданина в военкомат, руководитель ТЦК в течение 5 дней со дня получения такого ответа посылает гражданину по почте уведомление с требованием об исполнении обязанности военнообязанным.

Если гражданин в течение 10 дней со дня вручения требования не выполнил обязанности, ТЦК обращается в суд о временном ограничении гражданина в праве на управление транспортным средством во время мобилизации - на срок до исполнения или отзыва такого требования.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации, а именно с 18 мая 2024 года, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме (вместе с документом, удостоверяющим личность) и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского или пограничника.

В общем этот документ можно использовать в любых жизненных обстоятельствах: от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.

Впрочем, есть и нарушители правил военного учета. В частности, те, которые не обновили свои военно-учетные данные в отведенный законом срок (до 16 июля 2024 года). Но все равно они и сейчас должны обновить данные. В случае игнорирования этого требования на нарушителя могут составить штраф. Об их суммах РБК-Украина расписывало в отдельном материале.

При подготовке материала использовались: Facebook-страница Звягельского районного ТЦК и СП, ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Telegram-канал украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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