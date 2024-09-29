ТЦК может обратиться в полицию для задержания уклониста: при каких условиях

Начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут обратиться в полицию для задержания уклоняющегося от мобилизации. Таких условий несколько.

Согласно правилам, руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина в военкомат, если такое лицо не исполняет свои обязанности во время мобилизации или совершил административное правонарушение.

В частности, если гражданин:

не уточнил адрес проживания, контактные данные и другие персональные данные;

не прибыл в ТЦК или другие определенные места для выполнения

обязанностей по военному учету;

не сообщил об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

Кроме того, определены и дополнительные меры принуждения. В частности, в случае получения от полиции письменного ответа о невозможности осуществить задержание и доставить гражданина в военкомат, руководитель ТЦК в течение 5 дней со дня получения такого ответа посылает гражданину по почте уведомление с требованием об исполнении обязанности военнообязанным.

Если гражданин в течение 10 дней со дня вручения требования не выполнил обязанности, ТЦК обращается в суд о временном ограничении гражданина в праве на управление транспортным средством во время мобилизации - на срок до исполнения или отзыва такого требования.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации, а именно с 18 мая 2024 года, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме (вместе с документом, удостоверяющим личность) и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского или пограничника.

В общем этот документ можно использовать в любых жизненных обстоятельствах: от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.