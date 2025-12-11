Украинцы в Польше покупают квартиры и реже переводят деньги домой: новое исследование

Интеграция украинцев в Польше растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Национального банка Польши.
По данным НБП, уровень социальной и экономической интеграции украинцев в Польше продолжает расти. Улучшается владение языком, повышается самостоятельность в вопросах жилья, а также расширяются контакты с поляками.
63% украинцев заявили, что хорошо или свободно владеют польским языком (в прошлом году таких было меньше), а лишь 4% не знают языка совсем.
Доход от работы составляет 92% доходов довоенных иммигрантов и 78% доходов беженцев. Другие поступления - это денежные переводы из Украины и социальные выплаты, в частности 800+.
Ситуация на рынке труда также улучшается: растет доля тех, кто имеет стабильную работу, и уменьшается уровень безработицы среди беженцев. Украинцы реже вынуждены работать на неквалифицированных работах.
81% опрошенных полностью самостоятельно решают вопрос жилья:
Более 60% тех, кто живет в общежитиях для беженцев, - люди старше 45 лет.
В 2025 году 36% беженцев и 25% довоенных иммигрантов работали ниже своего профессионального уровня. Это касается прежде всего тех, кто не смог найти другую работу, кроме элементарной.
В то же время зарплаты украинцев растут темпами, близкими к средним по экономике Польши. Самые высокие доходы - в сферах IT, строительства и транспорта.
Разница между зарплатами мужчин и женщин среди украинцев - значительно больше, чем в польской экономике в целом.
При этом, в исследовании отмечают, что иммигранты продолжают финансово поддерживать своих родственников в Украине, но частота и объем денежных переводов демонстрируют тенденцию к снижению.
73% украинцев говорят, что имеют среди поляков кого-то, к кому могут обратиться за советом. Среди довоенных мигрантов этот показатель еще выше - 81%.
Планы оставаться в Польше существенно не изменились:
Несмотря на значительное уменьшение масштабов, приток беженцев продолжается. Волна 2024-2025 годов отличается от 2022 года:
Больше всего иммигрантов из Украины живет в:
Здесь украинцы составляют примерно 6% населения.
Отметим, что опрос длился с апреля по июнь 2025 года и охватил почти 4 тысячи респондентов из всех регионов Польши.
Читайте также о том, что за девять месяцев 2025 года украинцы в Польше чаще всего искали работу на складах и в логистических центрах.
Ранее мы писали о том, что в Польше осенью зафиксировали значительное увеличение украинцев, которые ищут временной защиты. С 26 августа по 10 ноября на получение PESEL UKR подали заявки 49,7 тысячи человек.