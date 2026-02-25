ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Украинцы начали получать от государства зарядные станции: кого касается программа

Украина, Среда 25 февраля 2026 17:03
Украинцы начали получать от государства зарядные станции: кого касается программа Иллюстративное фото: семьи с детьми с инвалидностью могут получить зарядные станции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине начали реализацию программы, в рамках которой семьи с детьми с инвалидностью подгруппы А могут получить портативные зарядные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Читайте также: Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар

Детали программы

По ее словам, сейчас государство закупило 10 000 портативных зарядных станций. Ориентировочная емкость каждого устройства составляет 2 кВтч.

Процесс передачи оборудования уже перешел в активную фазу. Первые 4 тысячи станций были адресно отправлены получателям через сеть "Укрпочты", а остальные устройства будут доставлены семьям в ближайшее время.

Кто имеет право на помощь

Программа рассчитана исключительно на семьи с детьми с инвалидностью подгруппы А (высокая степень потери здоровья). Получить станцию ​​может один из родителей, опекун или официальный законный представитель ребенка.

Как подать заявление

Заявитель должен обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в своем регионе. Бланк заявления предоставляется прямо на месте. Во время визита необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для опекунов и представителей заведений);
  • копия документа, подтверждающего статус ребенка с инвалидностью подгруппы А до 18 лет.

Программа "СвітлоДім"

Напомним, 28 января в Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", направленная на обеспечение многоквартирных домов автономными источниками энергии для бесперебойной работы водоснабжения, теплоснабжения и лифтов.

На первом этапе проект действует только в Киеве и Киевской области. Получателями компенсации могут быть ОСМД, управляющие или жилищные кооперативы, подающие заявку через портал "Дія".

