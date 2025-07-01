Украинцы платят половину рыночной цены за свет и газ, - МВФ

Несмотря на повышение цен на электроэнергию, украинские тарифы для населения все еще далеки от рыночных. Однако рост тарифов не должен оставить без защиты уязвимые домохозяйства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Как отмечается в документе, в то время как текущим приоритетом властей является устранение последствий войны в энергетическом секторе, существует также необходимость срочно подготовить план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы:
По данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения были повышены в 2023 и 2024 годах с очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.
"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ", - говорится в документе.
Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости затрат и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.
Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать к мерам по повышению энергоэффективности.
"В то же время необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в том числе за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения её эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач при этом станет корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке", - добавили в фонде.
Напомним, действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.
Правительство Украины два последних года резко повышало тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня:
Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.
Почти 100% газа населению продает "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен за тысячу кубометров с НДС. Рыночная цена в мае была на уровне 15,5 гривен за 1 кубометр без НДС.
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