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Средняя зарплата украинцев выросла более чем на 20%: кто получает самую высокую

Украина, Вторник 29 октября 2024 10:40
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Средняя зарплата украинцев выросла более чем на 20%: кто получает самую высокую Фото: Зарплата украинцев в 2024 году выросла на 22% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 на 22,2% до 19 927 гривен. Финансистами и айтишникам платят гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.

На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 39 502 гривен. Рост на 19,9%.

Далее следует "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 27 303 гривен. Рост на 24,9%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 23,6% до 25 321 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании – 13 849 гривен, где зарплаты выросли на 15,1%.

Средняя зарплата украинцев выросла более чем на 20%: кто получает самую высокую

Госстат также обнародовал уточненные данные за 2023 год, согласно которым среднемесячная заработная плата штатных работников выросла на 17,7% до 17 442 гривен. По данным Госстата, среднемесячная инфляция в 2023 году составила 12,9%. Таким образом, реальная зарплата украинцев в прошлом году выросла на 4,8%.

Напомним, Министерство экономики прогнозирует, что среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2024 году составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах во втором квартале 2024 года достигла 526 долларов и превысила довоенный уровень.

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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