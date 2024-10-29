Средняя зарплата украинцев выросла более чем на 20%: кто получает самую высокую

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 на 22,2% до 19 927 гривен. Финансистами и айтишникам платят гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.

На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 39 502 гривен. Рост на 19,9%.

Далее следует "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 27 303 гривен. Рост на 24,9%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 23,6% до 25 321 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании – 13 849 гривен, где зарплаты выросли на 15,1%.

Госстат также обнародовал уточненные данные за 2023 год, согласно которым среднемесячная заработная плата штатных работников выросла на 17,7% до 17 442 гривен. По данным Госстата, среднемесячная инфляция в 2023 году составила 12,9%. Таким образом, реальная зарплата украинцев в прошлом году выросла на 4,8%.