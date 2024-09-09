Украинцы смогут получить кэшбек за коммуналку: как это сделать
За расчеты за коммунальные услуги картой ПриватБанка украинцы смогут получить кэшбек.
РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ПриватБанк, как это сделать и куда можно использовать деньги, которые вернутся на счет.
Украинцам начали возвращать деньги за расчеты за оплаты коммуналки, билетов на транспорт, медицинских услуг, мобильной связи и т.п. картой Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине", которую выпускают для клиентов ПриватБанка. Дополнительный кэшбек составляет 10%.
Для получения кэшбека необходимо открыть такую карту. Это можно сделать бесплатно в мобильном приложении или веб-версии Приват24. После оформления карты необходимо обновить приложение "Дия", выбрать услугу "Национальный кэшбек" и указать карту ПриватБанка для получения выплат от государства.
Кэшбек начисляется каждый день, и уже на следующий день пользователь может видеть накопленные средства в приложении "Дия". Зачисление средств на карту "Кешбек "Сделано в Украине" происходит один раз в месяц, до конца следующего месяца. Например, кэшбек за покупки в сентябре будет зачислен до конца октября. Если пользователь не указал счет для выплаты, зачисление переносится на следующий месяц.
Накопленный кэшбек можно использовать безналично для оплаты коммунальных услуг, транспорта, связи, медицинских и спортивных услуг, в питании, а также для приобретения военных облигаций или донатов на ВСУ.
Государственная программа "Национальный Кэшбэк" началась 2 сентября 2024 года. Она предусматривает начисление кэшбека за покупки товаров украинского производства, оплаченные платежными картами ПриватБанка (Карточка для выплат, карта "Универсальная" и т.п.) у продавцов, участвующих в программе.
В течение первых дней после запуска программы "Национальный кешбэк" 313 000 украинцев уже оформили в ПриватБанке специальные цифровые карты Mastercard "Кешбэк "Сделано в Украине".
Ранее РБК-Украина писало, что потребители коммунальных услуг могут инициировать списание своих долгов перед поставщиками, если поставщик подаст иск в суд о взыскании задолженности. Если суд примет сторону потребителя, долги могут быть списаны при определенных условиях. Это возможно, если задолженность превышает три года, если она возникла из-за предыдущих собственников жилья, из-за некорректных начислений или если потребитель признан банкротом. Списание долга возможно при доказательствах в суде, но этот процесс может быть сложным.
Также мы рассказывали, что наследники, принимающие наследство, обязаны оплатить долги наследодателя, в частности, за коммунальные услуги, но только в пределах стоимости наследственного имущества. Если наследство не принято, долги наследодателя не переходят к наследнику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.