Украинцы получат деньги от государства на книги: кто и на какие выплаты может рассчитывать
В этом году в Украине вводится несколько государственных программ, которые должны стимулировать украинцев покупать книги. В частности, на книги можно потратить "тысячу Зеленского" или деньги с карты "Национальный кэшбек". Также сертификаты на литературу получат 18-летние украинцы.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики рассказывает, кто и сколько денег от государства сможет потратить на книги.
Сколько денег от государства можно потратить на книги
В Украине уже начала работу программа "Национальный кэшбек", согласно которой жители нашей страны могут вернуть до 10% стоимости товаров. В этот список входят и украинские книги. По словам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко, в программу уже включили 12,5 тыс. украинских книг. Кроме того, деньги, которые возвращаются на карточку за покупки, можно потратить на покупку литературы.
Также специальные сертификаты номиналом 900 гривен получат украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Эти деньги можно будет использовать для приобретения книг.
На днях президент Владимир Зеленский анонсировал оказание помощи в размере 1000 гривен каждому украинцу. Эти деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донат на ВСУ или купить книги.
Поддержка книгоиздательской отрасли
В Минэкономики отмечают, что эти программы имеют целью поддержать украинских книгоиздателей, значительно пострадавших из-за войны в Украине. Так, некоторые книжные магазины уничтожены совсем российскими войсками, а некоторые потеряли производственные мощности из-за оккупации части территории нашей страны.
Предыдущие результаты программы "єПідтримка", введенной в 2021 году, были успешными: украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен на приобретение книг, что помогло издателям преодолеть экономические трудности начала войны.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский объявил о выплатах для украинцев, которые начнутся с 1 декабря и составят 1000 гривен. По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, средства поступят на виртуальную карточку "Национального кэшбека", которую можно оформить через приложение "Дия".
Ранее президент также представил программу "Купи украинское", которая позволяет получить кэшбек до 3000 гривен за покупку товаров украинского производства.
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