Украинцы получат деньги от государства на книги: кто и на какие выплаты может рассчитывать

В этом году в Украине вводится несколько государственных программ, которые должны стимулировать украинцев покупать книги. В частности, на книги можно потратить "тысячу Зеленского" или деньги с карты "Национальный кэшбек". Также сертификаты на литературу получат 18-летние украинцы.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики рассказывает, кто и сколько денег от государства сможет потратить на книги.

Сколько денег от государства можно потратить на книги

В Украине уже начала работу программа "Национальный кэшбек", согласно которой жители нашей страны могут вернуть до 10% стоимости товаров. В этот список входят и украинские книги. По словам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко, в программу уже включили 12,5 тыс. украинских книг. Кроме того, деньги, которые возвращаются на карточку за покупки, можно потратить на покупку литературы.

Также специальные сертификаты номиналом 900 гривен получат украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Эти деньги можно будет использовать для приобретения книг.

На днях президент Владимир Зеленский анонсировал оказание помощи в размере 1000 гривен каждому украинцу. Эти деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донат на ВСУ или купить книги.

Поддержка книгоиздательской отрасли

В Минэкономики отмечают, что эти программы имеют целью поддержать украинских книгоиздателей, значительно пострадавших из-за войны в Украине. Так, некоторые книжные магазины уничтожены совсем российскими войсками, а некоторые потеряли производственные мощности из-за оккупации части территории нашей страны.

Предыдущие результаты программы "єПідтримка", введенной в 2021 году, были успешными: украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен на приобретение книг, что помогло издателям преодолеть экономические трудности начала войны.