Кешбек за покупку украинских товаров: когда вернутся деньги на карту

В проекте "Сделано в Украине" рассказали, как и когда украинцам будет выплачиваться кэшбек. Он предусмотрен за покупку товаров украинских производителей, которые присоединились к программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " Сделано в Украине ".

Выплаты кэшбека будут осуществляться раз в месяц, а именно - до 20 числа следующего месяца.

В проекте объяснили процесс возврата денег на примере.

В сентябре вы приобрели товар украинского производителя, который принял участие в программе "Национальный кэшбек". Тогда кэшбек за эту покупку поступит на оформленную вами карточку до 20 октября", - говорится в пояснительном сообщении.

То есть, как отметили в проекте, за покупки в октябре средства поступят до 20 ноября, а за покупки в ноябре - до 20 декабря.

Однако важно знать, что максимальной суммой собранного за месяц кэшбека (и выплат) 3 000 гривен.

Программа "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный Кэшбэк" - это инициатива, которая предоставляет возможность гражданам получать частичный возврат средств (Кэшбек) за покупки, сделанные в определенных партнерских магазинах или за услуги. Программа предназначена для украинских производителей и направлена на повышение популярности украинских товаров. Эти средства можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту. Программа также призывает людей использовать электронные платежные системы для удобства и прозрачности расчетов.

В Минэкономики объяснили, как зарегистрироваться для участия в программе "Национальный кэшбек".