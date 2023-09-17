Украинцы в оккупации и за рубежом могут получить бесплатную правовую помощь: инструкция

Воспользоваться такой услугой смогут социально незащищенные слои населения, перечень которых определен в ст. 14 Закона Украины "О бесплатной юридической помощи".

При этом граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях или за пределами страны, могут получить бесплатную первичную или вторичную юридическую помощь дистанционно.

Чтобы получить разъяснения по правовым вопросам или воспользоваться услугами юриста для составления процессуальных документов или представительства интересов в суде, достаточно отправить заявление на электронный адрес центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как дистанционно получить юридическую помощь, можно ознакомиться в приведенных инфографиках.

Фото: Инфографика (minre.gov.ua)

Полезная информация для украинцев

В Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Причем можно получить не только продуктовые наборы, но и пособие для детей.

Родители могут рассчитывать на поддержку от государства при рождении ребенка. Чтобы ее получить, родителю или опекунам следует подать соответствующую заявку.

Ветераны войны и члены семей погибших защитников и защитниц Украины в случае неполучения денежной выплаты ко Дню Независимости до 1 октября могут обратиться за помощью к 1 ноября.