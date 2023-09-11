Украинцам рассказали, как оформить помощь при рождении ребенка

Родители могут рассчитывать на поддержку от государства при рождении ребенка. Чтобы ее получить, родителю или опекунам следует подать соответствующую заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Помощь можно оформить на одного из родителей или опекунов, с которыми постоянно проживает малыш.

При этом оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Как оформить помощь онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполните онлайн форму на получение услуги и добавьте электронную подпись.

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты. Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь.

Также можно воспользоваться комплексной услугой "єМалятко" на портале "Дія".

Как оформить помощь офлайн

В орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства следует подать следующие документы:

заявление одного из родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

лицевой банковский счет для социальных выплат,

опекунам - решение суда об установлении опеки,

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

При этом срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Отметим, что помощь при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Единоразово помощь выплачивается в размере 10320 гривен, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

"єМалятко"

В Украине запустили услугу "єМалятко" в экспериментальном режиме в 2020 году. Недавно она заработала на постоянной основе.

В частности, сервис имеет ряд услуг:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрации места жительства ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

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