Украинцы назвали органы и институции, которым больше всего доверяют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование соцкомпании Active Group, презентованное в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Баланс доверия и недоверия к ВСУ составляет 48,8%, ГУР - 30,4%, СБУ - 6,8%, Службе внешней разведки (СВР) - 10,8%.

Фото: кому из государственных органов доверяют украинцы (слайд презентации)

Согласно данным опроса, большинство респондентов - 46,3% - также считают, что страна в целом двигается больше в правильном или исключительно в правильном направлении. Тех, кто считает наоборот - 38,4%, говорится в исследовании.

Фото: оценка движения Украины (слайд презентации)

Украинцы также назвали топ успехов страны с начала полномасштабного вторжения - это, в частности, привлечение международной экономической помощи, организация обороны страны и привлечение международной военной помощи. Организация обороны вместе с борьбой с коррупцией и поддержкой экономики является тройкой главных проблем страны, по мнению опрошенных.

Из перечня фамилий тех, кто сделал больше для достижения успехов Украины, больше всего украинцев выбрали начальника ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского (43,8%, 22,3% и 19,5% соответственно).

Фото: кто сделал больше всего для достижения успехов Украины (слайд презентации)

В то же время по отношению к возможности проведения выборов украинцы разделились так: 40,7% считают, что выборы возможны только после окончательной победы и окончания военного положения; 23,6% - что выборы можно проводить в любых условиях, как можно быстрее; 9,6% - при условии обеспечения голосований в укрытиях; 8% - при прекращении огня (даже временного); 6,3% - при длительном прекращении огня; 3,4% - при условии подписания временного перемирия с Россией; Больше всего опрошенных выступает за переизбрание Верховной Рады - 73,2%.

Фото: отношение к выборам (слайд презентации)

Что касается слухов о возможном увольнении начальника ГУР и министра обороны, то против увольнения Кирилла Буданова высказались 58,3% опрошенных (больше не поддерживаю 24,6%, полностью не поддерживаю - 33,7%). Больше или полностью поддержали такие слухи только 10%. Около 17% о таких разговорах ничего не слышали. Слухи об уходе Рустема Умерова поддержали (больше и полностью) 28,2% респондентов. Больше и полностью выступили против 23,3%. Большинство - 48,5% - ничего об этом не слышали или затруднились ответить.

Результаты социологического опроса были проведены социологической компанией Active Group с 17 по 20 октября 2024 года по заказу БО "Фонд исследований будущего". Опрос был сделан с помощью онлайн панели Sunflower sociology, где опросили 2000 респондентов. Репрезентативная выборка по возрасту, полу, регионам Украины. Теоретическая погрешность до 2,2%, с учетом дизайн-эффекта - до 3%.