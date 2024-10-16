Рейтинг Зеленского медленно падает: сколько украинцев доверяют президенту осенью 2024 года

На сентябрь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев. В то же время, его рейтинг постепенно падает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Президенту доверяют 51,2% украинцев, не доверяют 41,5%, еще 7,3% затруднились с ответом.

По сравнению с июнем 2024 года уровень баланса доверия-недоверия снизился с +16,0% до +9,7%. Три месяца назад Зеленскому доверяли 53,8% респондентов, не доверяли 37,8%.

В то же время год назад, в сентябре 2023 года, Зеленскому доверяли 74,8% респондентов, не доверяли 18,6%, а баланс составил +56,2%.

Доверие к другим политикам

Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+11,4%), глава СБУ Василий Малюк (9,2%) и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (6,7%).

Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:

телеведущий Сергей Притула -3,9%,

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -4,8%,

мэр Киева Виталий Кличко -7,7%

министр обороны Рустем Умеров -11,3%,

министр образования и науки Оксен Лесовой -12,0%,

первый вице-премьер Юлия Свириденко -12,4%,

министр иностранных дел Андрей Сибига -13,0%,

министр внутренних дел Игорь Клименко -13,2%,

вице-премьер-министр Алексей Кулеба -13,9%,

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина -15,1%,

министр энергетики Герман Галущенко -20,9%,

глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев - 22,7%,

премьер Денис Шмыгаль -22,7%,

заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук -25,6%,

председатель Верховной рады Руслан Стефанчук -35,1%,

руководитель Офиса президента Андрей Ермак -40,6%,

пятый президент Петр Порошенко -45,5%,

руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия -46,6%,

депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая -54,5%,

экс-премьер Юлия Тимошенко -65,1%.

глава партии ОПЗЖ Юрий Бойко -74,8%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.