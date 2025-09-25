ua en ru
Украинцы назвали две удачные реформы власти

Украина, Четверг 25 сентября 2025 12:19
Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев критически оценивают темпы реформ, однако выделили две сферы, где результаты заметны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию опроса Социологической группы "Рейтинг" "Доверие, реформы и интеграция в ЕС: что думают украинцы в 2025 году" на Youtube.

Как оценивают реформы

По данным опроса, 74% респондентов считают усилия власти в проведении реформ недостаточными. Лишь 3% оценили их как отличные, еще 21% - как достаточные.
Две успешные реформы

Больше всего положительных отзывов получила цифровая трансформация: 70% опрошенных довольны ее темпами. Также 60% одобрительно оценили повышение гендерного равенства.

Все остальные направления реформ воспринимаются гораздо хуже.

Что вызывает больше всего критики

Больше всего негативных оценок получили борьба с коррупцией и реформа судебной системы и прокуратуры. Ими недовольны соответственно 86% и 71% респондентов.

Также низкие оценки получили реформы полиции, Службы безопасности Украины и таможенной системы.
Опрос проводился с 31 июля по 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в Украине наблюдается невысокий уровень осведомленности граждан с реформами в различных сферах.

Большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%.

