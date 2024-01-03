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Украинцы в конце 2023 года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты

Фото: украинцы за 2023 год пополнили свои валютные резервы на 4,8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в декабре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,570 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,596 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,026 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в декабре украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Всего с начала 2023 года украинцы продали 18,222 млрд долларов и купили 23,015 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 4,793 млрд долларов.

Курс доллара в декабре

Курс доллара в течение декабря на наличном рынке вырос с 37,60 до 39,05 грн/доллар (продажа). Курс почти исключительно зависит от межбанковского безналичного, который контролируется НБУ.

На межбанке также наблюдался рекордный спрос на валюту. Это привело к росту межбанковского и официального курса на 4,4% до 38 грн/доллар. НБУ за месяц продал для баланса 3,553 млрд долларов.

Валютные резервы

Отметим, иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года).

Только в ноябре 2023 года банки ввезли в Украину наличных долларов и евро более чем на 1 млрд долларов.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14,461 млрд долларов и купило на 15,341 млрд долларов. Чистая покупка составила 880 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26,208 млрд долларов и купило на 24,614 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,594 млрд долларов.

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