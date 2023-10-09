Украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії": начался тест услуги

Граждане Украины вскоре смогут заказывать доставку водительского удостоверения при помощи "Дії". В приложении уже запустили бета-тест услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram .

В ведомстве отмечают, что для получения водительских прав в Украине необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Но вскоре в "Дії" можно будет заказывать доставку документа в отделения "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.

При этом сейчас проходит бета-тест такой услуги в приложении.

Что необходимо для участия в бета-тесте:

водительские права в "Дії", которые нуждаются в замене;

цифровой паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;

верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.

Замена водительских прав в "Дії"

Напомним, в марте этого года в "Дії" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:

истек срок действия документа;

документ потерян или уничтожен;

затерлись надписи на бланке и плохо читаются;

изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.);

если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнать в материале РБК-Украина.