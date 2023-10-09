Украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії": начался тест услуги
Граждане Украины вскоре смогут заказывать доставку водительского удостоверения при помощи "Дії". В приложении уже запустили бета-тест услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
В ведомстве отмечают, что для получения водительских прав в Украине необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Но вскоре в "Дії" можно будет заказывать доставку документа в отделения "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.
При этом сейчас проходит бета-тест такой услуги в приложении.
Что необходимо для участия в бета-тесте:
- водительские права в "Дії", которые нуждаются в замене;
- цифровой паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;
- верифицированный налоговый номер.
Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.
Замена водительских прав в "Дії"
Напомним, в марте этого года в "Дії" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:
- истек срок действия документа;
- документ потерян или уничтожен;
- затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
- изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.);
- если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.
Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнать в материале РБК-Украина.
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