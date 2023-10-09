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Украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії": начался тест услуги

Украина, Понедельник 09 октября 2023 18:11
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Украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії": начался тест услуги Фото: украинцы смогут заказать доставку водительского удостоверения в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Граждане Украины вскоре смогут заказывать доставку водительского удостоверения при помощи "Дії". В приложении уже запустили бета-тест услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В ведомстве отмечают, что для получения водительских прав в Украине необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Но вскоре в "Дії" можно будет заказывать доставку документа в отделения "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.

При этом сейчас проходит бета-тест такой услуги в приложении.

Что необходимо для участия в бета-тесте:

  • водительские права в "Дії", которые нуждаются в замене;
  • цифровой паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;
  • верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.

Замена водительских прав в "Дії"

Напомним, в марте этого года в "Дії" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:

  • истек срок действия документа;
  • документ потерян или уничтожен;
  • затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
  • изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.);
  • если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнать в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Водительские права Дія
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