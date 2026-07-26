Украинцы могут потерять право на работу в США: что сделать уже сейчас

Федеральный суд США временно заблокировал решение иммиграционной службы, сокращавшее срок действия разрешений на работу для украинцев с временным защищенным статусом, но только до 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление .

Главное

суд временно заблокировал сокращение разрешений на работу для получателей временного защищенного статуса (TPS);

для украинцев разрешения продлены только до 18 октября 2026;

финальное решение суда ожидают позже 5 августа;

стоит уже сейчас сохранить все документы о статусе и разрешении на работу.

Почему возникло это дело

21 июля 2026 года окружной суд США в Массачусетсе издал административный запрет, временно блокирующий решение Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), что задним числом сокращало срок действия разрешений на работу для получателей временного защищенного статуса (TPS) - официального статуса, который предоставляют гражданам стран.

Истцы утверждают, что получатели TPS, вовремя подавшие заявления на продление разрешения на работу (EAD) в период с 17 января по 18 марта 2025 года, получили от USCIS уведомление об автоматическом продлении разрешения на 540 дней. Служба позже попыталась упразднить это продолжение задним числом.

Суд отметил, что многие владельцы TPS рисковали потерять право на работу уже 22 июля 2026, поэтому и принял временное решение в пользу истцов.

Почему именно 18 октября - не окончательная дата

Разрешения на работу для украинцев и суданцев признали действительными только до 18 октября 2026 - то есть на день раньше, чем завершается сам статус TPS для этих стран, продлен до 19 октября 2026 года.

Это означает, что даже если суд окончательно поддержит позицию истцов по поводу разрешений на работу, сам вопрос продолжения TPS как такового - отдельная история, которая зависит от решения администрации США и пока этим судебным процессом никак не гарантирована.

Это только временное решение

Суд пока не принял окончательного решения по законности решения USCIS. Определение от 21 июля - это временный административный запрет для сохранения статус-кво на время рассмотрения дела.

Следующее решение суд планирует принять не позднее 5 августа 2026, но даже оно будет касаться только ходатайства о запрете, а не финального вердикта по самому делу.

Кого касается защита

Временная защита распространяется на получателей TPS, которые:

своевременно подали заявление на продление разрешения на работу в период регистрации с 17 января по 18 марта 2025;

получили сообщение USCIS о 540-дневном автоматическом продлении;

имеют разрешение на работу в категории (a)(12) или (c)(19);

получили уведомление об окончании разрешения на работу именно 22 июля 2026 года.

Что следует сделать уже сейчас

Работникам, кого может касаться решения суда, следует хранить копии:

документов о предоставлении временного защищенного статуса;

карточки разрешения на работу, даже если на ней указана прошедшая дата;

любых сообщений USCIS о праве на автоматическое продление.

Работодателям следует внимательно ознакомиться с судебным определением, прежде чем принимать кадровые решения на основании только даты 22 июля 2026 года.