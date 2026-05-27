Украинцы могут вернуть часть денег за обучение: как оформить налоговую скидку

Украинцы, которые в 2025 году платили за обучение себя или родственников, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для этого нужно оформить налоговую скидку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.
Главное:
Право на возврат части средств имеют граждане, которые:
Налоговую скидку можно оформить за оплату:
Речь идет об оплате обучения в:
Сумма возврата зависит от того, сколько человек потратил на обучение и какой объем налогов уплатил с зарплаты.
Например, если за год на обучение потратили 30 тысяч гривен, а ставка НДФЛ составляет 18%, то вернуть можно ориентировочно до 5400 гривен.
В налоговой объясняют, что фактически речь идет о возврате части ранее уплаченного налога.
Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить:
Украинцам нужно подать:
Сделать это можно:
Подать декларацию по расходам на обучение в 2025 году можно до 31 декабря 2026 года включительно.
В ГНС отмечают: если не воспользоваться правом на налоговую скидку вовремя, перенести его на последующие годы уже нельзя.
После проверки декларации налоговая служба перечислит средства на банковский счет заявителя.
Ранее РБК-Украина писало, что после прошлогоднего повышения стоимости контрактного обучения на 30% в 2026 году цены могут вырасти снова. В МОН объясняют это повышением зарплат преподавателям и необходимостью обеспечить качественное образование и удержать ученых в Украине. В то же время для прифронтовых и перемещенных вузов предусмотрели дополнительное государственное финансирование, чтобы не перекладывать все расходы на студентов.
Также мы рассказывали, что поступающим на контракт советуют внимательно читать договоры с университетами, поскольку вузы могут индексировать стоимость обучения во время учебного процесса.