Украинцы могут вернуть часть денег за обучение: как оформить налоговую скидку

Кто может получить налоговую скидку

Право на возврат части средств имеют граждане, которые:

официально работали в 2025 году;

получали зарплату и платили НДФЛ;

оплачивали обучение.

Налоговую скидку можно оформить за оплату:

собственного обучения;

обучение ребенка;

мужа или жены;

родителей;

других членов семьи первой степени родства.

Речь идет об оплате обучения в:

детсадах;

школах;

профтехучилищах;

учреждениях высшего образования.

Сколько денег можно вернуть

Сумма возврата зависит от того, сколько человек потратил на обучение и какой объем налогов уплатил с зарплаты.

Например, если за год на обучение потратили 30 тысяч гривен, а ставка НДФЛ составляет 18%, то вернуть можно ориентировочно до 5400 гривен.

В налоговой объясняют, что фактически речь идет о возврате части ранее уплаченного налога.

Какие документы нужны

Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить:

копию паспорта и идентификационного кода;

справку о доходах от работодателя;

копию договора с учебным заведением;

чеки, квитанции или платежные документы об оплате;

документы о родственных связях - при необходимости;

реквизиты банковского счета.

Как подать заявку

Украинцам нужно подать:

декларацию об имущественном состоянии и доходах;

приложение с расчетом налоговой скидки.

Сделать это можно:

через электронный кабинет налогоплательщика;

лично в налоговой;

по почте.

Важный срок

Подать декларацию по расходам на обучение в 2025 году можно до 31 декабря 2026 года включительно.

В ГНС отмечают: если не воспользоваться правом на налоговую скидку вовремя, перенести его на последующие годы уже нельзя.

После проверки декларации налоговая служба перечислит средства на банковский счет заявителя.