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Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям: как это сделать

Вторник 22 октября 2024 11:28
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Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям: как это сделать Киевляне могут оплатить долг за коммуналку по частям (фото: if.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность по частям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Как оплатить долг за коммунальные услуги по частям

Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оплачивать задолженность по частям. Для этого нужно заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.

"Это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию", - пояснили в ЦКС.

Уточняется, что за девять месяцев текущего года киевляне, пользуясь такой возможностью, заключили 934 соответствующих договора. Из них 593 - за услуги по поставке горячей воды и тепловой энергии.

Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям: как это сделать

ЦКС организовывает работу сервисных центров по обслуживанию потребителей (инфографика: cks.com.ua)

Как заключить договор реструктуризации задолженности

Заключить договор по реструктуризации (рассрочке) задолженности для оплаты долга по частям можно:

  • в одном из районных сервисных центров ЦКС
  • удаленно (без посещения сервисного центра лично) - с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Для заключения такого договора необходимо подать заявление, подлинники и копии следующих документов:

  • паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра)
  • карта налогоплательщика РНУКПН (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе)
  • документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением / квартирой и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности
  • доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника)

Больше информации о реструктуризации долга можно найти на официальном сайте ЦКС в разделе "Боржникам".

Новый отопительный сезон

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

Читайте также, кто из украинцев и как именно сможет получить деньги на дрова и уголь (в рамках дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный период).

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