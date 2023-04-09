Украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: инструкция

Многие украинцы за рубежом сталкиваются с проблемой восстановления документов. Однако сейчас граждане Украины, находящиеся за границей, также могут получить карточку плательщика.
РБК-Украина приводит разъяснения от Минреинтеграции о том, как можно получить карту налогоплательщика находясь за границей.
Минреинтеграции подробно рассказало, как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.
Первым шагом станет подготовка всех необходимых документов, а именно:
Где можно получить карту налогоплательщика:
Важно. В Минреинтеграции обращают внимание, что для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:
Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.
Также мы рассказывали о том, какие документы можно посылать по почте за границу.
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