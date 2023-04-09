Украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: инструкция

Минреинтеграции подробно рассказало, как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.

Первым шагом станет подготовка всех необходимых документов, а именно:

заполненное заявление по форме № 5ДР (смотрите по ссылке),

Копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить карту налогоплательщика:

лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;

по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);

через представителя в украинском налоговом.

Важно. В Минреинтеграции обращают внимание, что для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:

доверенность,

документ, удостоверяющий личность представителя,

копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

Также мы рассказывали о том, какие документы можно посылать по почте за границу.

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