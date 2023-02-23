На время военного положения. Какие документы можно отправлять по почте за границу
Украинцы, которые с начала войны бежали за границу, прихватив вещи первой необходимости, часто забывали дома важные документы.
Недавно гражданам Украины разрешили отправлять документы за границу по почте. Что можно высылать, а что запрещено, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Какие документы примут на почте для пересылки за границу
Верховная Рада Украины расширила список документов, которые украинцам разрешено отправлять по почте за границу. К списку добавили паспорта: "внутренние" и для выезда за границу. Впрочем, есть значительный список документов, которые все еще нельзя посылать по почте в другую страну.
Список разрешенных документов к пересылке почтовыми сервисами:
- внутренний паспорт гражданина Украины;
- паспорт для выезда за границу;
- удостоверение личности о возвращении в Украину.
Разрешение на пересылку этих документов действует только во время военного положения. После его отмены вернутся предыдущие правила.
Перечень документов, запрещенных для отправки по почте за границу, согласно украинскому законодательству:
- трудовые книжки;
- военные билеты;
- разрешения на право ношения оружия;
- удостоверение личности (кроме разрешенных).
Также, в соответствии с законодательством Всемирного почтового союза, в международных посылках, бандеролях, мешках "M" запрещается пересылать письменные сообщения, имеющие характер деловой и личной переписки, а также любую корреспонденцию, не принадлежащую отправителям или адресатам, за исключением счетов и описаний приложений.
Фото: Заграничный паспорт (gettyimages.com)
Что будет с документом, который нашли в посылке
Если из Украины отправляют посылку, а в ней обнаруживают предметы или документы, запрещенные для отправки за границу по почте, их изымают.
Отмечается, что оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию.
В соответствии с законодательством почтовые отправления временно хранятся объектом почтовой связи по месту их обнаружения с соблюдением требований ведения учета, сохранения и ограничения доступа к ним посторонних.
Напомним, мы писали, что еще в двух странах ЕС заработал "Паспортный сервис".
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