Українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: інструкція

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника.
РБК-Україна наводить роз'яснення від Мінреінтеграції про те, як можна отримати картку платника податків знаходячись за кордоном.
Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:
Де можна отримати картку платника податків:
Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.
Також ми розповідали про те, які документи можна надсилати поштою за кордон.
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