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Украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: инструкция

Новина українською →
Украина, Воскресенье 09 апреля 2023 22:09
Украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: инструкция Фото: украинцы могут получить карту налогоплательщика за рубежом (tax.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Многие украинцы за рубежом сталкиваются с проблемой восстановления документов. Однако сейчас граждане Украины, находящиеся за границей, также могут получить карточку плательщика.

РБК-Украина приводит разъяснения от Минреинтеграции о том, как можно получить карту налогоплательщика находясь за границей.

Минреинтеграции подробно рассказало, как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.

Первым шагом станет подготовка всех необходимых документов, а именно:

  • заполненное заявление по форме № 5ДР (смотрите по ссылке),
  • Копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить карту налогоплательщика:

  • лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
  • по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);
  • через представителя в украинском налоговом.

Важно. В Минреинтеграции обращают внимание, что для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:

  • доверенность,
  • документ, удостоверяющий личность представителя,
  • копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

Также мы рассказывали о том, какие документы можно посылать по почте за границу.

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