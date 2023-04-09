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Українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: інструкція

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 22:09
Українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: інструкція Фото: українці можуть отримати картку платника податків за кордоном (tax.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника.

РБК-Україна наводить роз'яснення від Мінреінтеграції про те, як можна отримати картку платника податків знаходячись за кордоном.

Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.

Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:

Де можна отримати картку платника податків:

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

  • довіреність,
  • документ, що посвідчує особу представника,
  • копію документа, що посвідчує особу довірителя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

Також ми розповідали про те, які документи можна надсилати поштою за кордон.

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