ООН предоставит помощь сельхозпроизводителям Украины на 200 млн долларов: кто сможет получить

План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФАО .

Главный экономист ФАО Максим Тореро Каллен представил обновленную информацию о плане на специальной встрече для министров стран G7 во время Глобального форума по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (GFFA) в Берлине 21 января.

По его данным, включают:

восстановление продовольственной безопасности и обеспечение продовольственной независимости для 500 тысяч сельских домохозяйств вдоль линии фронта или других районах, испытавших значительное влияние, через оказание семян, кормов и денежной помощи;

восстановление критически важных продовольственных цепочек добавленной стоимости через предоставление дизельных и газовых генераторов, семян пшеницы, ячменя, овса и гороха, временных и долгосрочных модульных зернохранилищ и других потребностей;

усиление критически важных элементов агропродовольственной системы через укрепление потенциала в области тестирования и сертификации альтернативных маршрутов экспорта зерна, восстановление ветеринарных служб, партнерство со специализированными организациями для содействия обезвреживанию взрывоопасных предметов на сельскохозяйственных угодьях и оценки убытков и потерь.

В 2022 году в рамках реализации программ ФАО было распределено более 26 тысяч зерновых рукавов, предназначенных для хранения более 5 млн тонн зерновых, поскольку инфраструктура Украины была повреждена. В начале года предоставлены семена овощей и семенной картофель для более 30 тысяч домохозяйств, а также предоставлено более 5 тысяч тонн семян озимой пшеницы для поддержки мелких фермерских хозяйств.

ФАО также предоставила многоцелевую денежную помощь более чем 2 тысячам уязвимых сельских домохозяйств, в частности в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.