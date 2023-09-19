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Официальная безработица в Украине упала до минимума, потребности работодателей растут

Украина, Вторник 19 сентября 2023 15:41
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Официальная безработица в Украине упала до минимума, потребности работодателей растут Фото: безработица в Украине сократилась до минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Потребность работодателей в работниках выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи - женщины. Год назад было 278,6 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в августе составляет 47,5 тысяч (увеличение за месяц на 9,9 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Официальная и реальная безработица

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн. человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год – 16,9% на 2025 год - 14,4%.

В Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрация зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.

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