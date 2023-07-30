Украинцы могут сделать томографию бесплатно: алгоритм действий

Граждане Украины могут бесплатно сделать компьютерную томографию. Все расходы за исследование оплачивает государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

"Проведение пациентам компьютерной томографии оплачивает государство. Это исследование, как и консультации врачей, медицинское сопровождение, проведение операций и т.д. в медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины, является бесплатным для пациента", - сообщили в министерстве.

По данным Минздрава, стоимость предоставленных медицинских услуг больницам из государственного бюджета компенсируется по Программе медицинских гарантий, которая продолжает работать несмотря на полномасштабную войну.

Как сделать компьютерную томографию бесплатно

Сделать КТ бесплатно можно по направлению семейного или лечащего врача. Если врач видит необходимость, он выпишет направление на такое исследование. Если по результатам проведенного КТ врач сочтет необходимым провести компьютерную томографию в другой зоне тела, такое исследование также должно быть бесплатным для пациента.

Сделать компьютерную томографию можно в учреждениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь, имеют необходимое оборудование и возможности для проведения обследования.

Как найти больницу для бесплатного проведения компьютерной томографии

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой можно бесплатно сделать КТ, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Также можно зайти на сайт НСЗУ, выбрать аналитическую панель (дашборд) "Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".

В фильтре "Населенный пункт" выбрать ваш город, а в фильтре "Группа услуг" - " Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях " (пункт №9).

После этого необходимо позвонить в выбранное заведение и уточнить, есть ли в нем томограф и врач, который может провести такое обследование. Если да - нужно записаться и прийти в определенное время для проведения бесплатного КТ.

Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда его госпитализировали, при наличии необходимого оборудования.

Что делать, если требуют заплатить за услугу

"Подчеркиваем, требование платы за проведение КТ является нарушением прав пациента. В таком случае нужно подать жалобу к руководителю медучреждения (медицинскому директору), департаменту здравоохранения в вашем городе или регионе или к владельцу медучреждения - соответствующему органу местной власти (обычно в названии больницы указано, кто является ее владельцем)", - говорится в заявлении Минздрава.

Если же не удается решить проблему на местном уровне, необходимо подать жалобу в НСЗУ:

через контакт-центр (16-77),

по электронному адресу info@nszu.gov.ua

или письмом по адресу: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.

При подаче жалобы следует отметить:

Фамилия, имя и отчество, дата рождения (в формате день, месяц, год рождения).

Дата отказа в медицинской услуге.

Полное название больницы.

Должность, фамилия, имя и отчество работника, нарушившего ваши права.

Подробное описание ситуации: в чем именно отказали (или требовали деньги), при каких обстоятельствах, какую сумму вы потратили на пособие или какую сумму от вас требовали?

Контакты, по которым можно связаться: номер телефона, адрес электронной почты.

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