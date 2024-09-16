Почти две тысячи машин: стало известно, каких авто украинцы больше всего завезли из Китая

За 31 день августа украинцы приобрели более 1,7 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Речь идет как о бензиновых авто, так и об электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Отмечается, что это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года. В прошлом месяце было импортировано 1336 новых машин, что на 88% больше чем в августе прошлого года, а также 371 подержанное авто (+6%).

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковых автомобилей в Украине. При этом в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,4%.

Интересно, что абсолютное большинство легковых автомобилей, ввезенных из Китая – электромобили, на их долю приходится 78% импортируемых автомобилей.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:

BYD Song Plus – 179 ед.;

Honda M-NV – 169 ед.;

Volkswagen ID.4 – 147 ед.;

ZEEKR 001 – 107 ед.;

Nissan Ariya – 83 ед.

ТОП-5 самых популярных моделей легковых автомобилейс пробегом из Китая:

Volkswagen ID.4 – 51 ед.;

Chery EQ1 – 34 ед.;

ZEEKR 001 - 29 ед;

Honda M-NV – 26 ед.;

Nissan Ariya - 23 ед.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка.