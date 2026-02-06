Украинцы массово берут кредиты: какие именно - объяснили в НБУ

НБУ зафиксировал стабильный рост кредитных портфелей банков. По итогам декабря 2025 года гривневые кредиты бизнесу выросли на 35,6% в годовом измерении, населению - на 32%. Для сравнения, в 2024 году эти показатели составляли 21% и 38% соответственно.

В течение прошлого года чистые гривневые кредиты частным малым и средним предприятиям (МСП) увеличились на 32,9%, крупным частным компаниям - на 29,7%. Также наблюдалось активное кредитование государственных компаний.

Урегулирование банковских активов

Объем валовых гривневых корпоративных кредитов, включая неработающие займы (NPL), сократился на 2% г/г. Это объясняется прекращением признания старых активов государственными банками. В частности, в декабре ПриватБанк прекратил признание таковыми около 140 млрд гривен.

Благодаря этому доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 января 2026 года сократилась с 24% до 14%. В государственных банках она составляет менее 20%, в частных банках с украинским и иностранным капиталом - 8,4% и 6,5% соответственно. Это самые низкие показатели за более чем 15 лет.

Нацбанк отмечает, что кредитование поддерживает доходность банковского сектора четыре квартала подряд. Согласно предварительным данным, за 2025 год платежеспособные банки получили 126,8 млрд гривен чистой прибыли.