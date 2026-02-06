Международные резервы Украины обновили исторический максимум

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года составили 57 660,3 млн долларов, что является новым историческим максимумом. За месяц они выросли на 357,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По информации регулятора, динамика резервов в январе обусловлена значительными объемами внешнего финансирования. На валютные счета правительства в НБУ поступило 3 124,0 млн долларов через счета Всемирного банка.

Также на показатель повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курсов валют). В январе благодаря этому стоимость активов увеличилась на 1 445,7 млн долларов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 310,7 млн долларов. Из них 233,9 млн долларов пошли на выплаты по ОВГЗ, а 76,8 млн долларов - другим кредиторам. Дополнительно Украина уплатила МВФ 171,6 млн долларов.

Кроме того, НБУ продолжал операции на валютном рынке. В январе чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 20,7% по сравнению с декабрем и составила 3 729,5 млн долларов.