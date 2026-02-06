Международные резервы Украины обновили исторический максимум
Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года составили 57 660,3 млн долларов, что является новым историческим максимумом. За месяц они выросли на 357,8 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По информации регулятора, динамика резервов в январе обусловлена значительными объемами внешнего финансирования. На валютные счета правительства в НБУ поступило 3 124,0 млн долларов через счета Всемирного банка.
Также на показатель повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курсов валют). В январе благодаря этому стоимость активов увеличилась на 1 445,7 млн долларов.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 310,7 млн долларов. Из них 233,9 млн долларов пошли на выплаты по ОВГЗ, а 76,8 млн долларов - другим кредиторам. Дополнительно Украина уплатила МВФ 171,6 млн долларов.
Кроме того, НБУ продолжал операции на валютном рынке. В январе чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 20,7% по сравнению с декабрем и составила 3 729,5 млн долларов.
Напомним, с лета 2025 года украинские банки снизили месячный лимит на денежные переводы до 100 тысяч гривен для большинства клиентов, включая карточные и IBAN-платежи.
В то же время ограничения не будут касаться людей с подтвержденными доходами и волонтеров, а для клиентов высокого риска лимит останется ниже.
Отметим, НБУ порекомендовал финучреждениям и другим поставщикам платежных услуг использовать единые названия для основных операций в мобильных приложениях. Речь идет о кредитных и мгновенных кредитных переводах.
РБК-Украина также писало, что денежные переводы и подарки между близкими родственниками в Украине не считаются доходом и не облагаются налогом. Такие платежи не нужно декларировать, а банковская тайна остается защищенной.