Банки смягчают условия кредитов: чего ждать населению в 2026 году

Вторник 27 января 2026 14:58
Банки смягчают условия кредитов: чего ждать населению в 2026 году Фото: банки смягчают условия кредитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Украинские банки сохраняют позитивные ожидания по кредитованию и постепенно смягчают условия для заемщиков. Более трех четвертей из них планируют увеличить кредитование бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Согласно результатам последнего "Опроса об условиях банковского кредитования", более трех четвертей финучреждений планируют активно расширять финансирование бизнеса в течение 2026 года.

"Спрос на кредиты бизнеса в течение IV квартала и в целом 2025 года рос. Банки ожидают увеличения спроса на все виды корпоративных кредитов и в I квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

Прогноз на I квартал 2026 года

В первые три месяца 2026 года банки ожидают роста спроса как на ипотечные, так и на потребительские кредиты.

Долговую нагрузку предприятий респонденты оценили как среднюю, домохозяйств - как низкую.

Конкуренция между банками и достаточная капитализация способствовали определенному смягчению кредитных стандартов для бизнеса. В январе - марте банки и в дальнейшем планируют смягчать кредитные стандарты.

Уровень одобрения заявок для кредитов предприятиям рос три квартала подряд для всех видов займов бизнеса, кроме валютных.

Как отметили в НБУ, смягчение стандартов для потребительских займов продолжается уже три года подряд. Кроме того, уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос, а на ипотеку - не изменился.

В первые три месяца 2026 года респонденты ожидают усиления прежде всего риска ликвидности и кредитного риска.

Справочно

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 12 декабря 2025 года по 09 января 2026 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финучреждений с долей 96% активов банковской системы.

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что в Украине фактически отсутствует рыночная ипотека. Около 95% кредитов на жилье выдается по программе еОселя за средства налогоплательщиков.

Кроме того, по данным Нацбанка, в Украине соотношение всех валовых кредитов населению и ВВП составляет лишь 3,4%, а необеспеченных кредитов - 2,8%. Оно в разы ниже, чем в европейских странах.

