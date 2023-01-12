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Украинцы в феврале ждут новое наступление. Нужно дать им танки, - президент Литвы

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Вильнюс, Четверг 12 января 2023 17:01
Украинцы в феврале ждут новое наступление. Нужно дать им танки, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина ожидается крупное российское наступление в феврале этого года. Поэтому мировое сообщество должно усилить боевую мощь ВСУ боевыми машинами пехоты и танками.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Сегодня война вступила в решающую стадию. Украинцы ожидают крупного российского наступления в феврале. Поэтому крайне важно усилить боевую мощь Украины боевыми машинами пехоты и танками, - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что литовские власти согласны продолжить военную помощь Украине, однако это не двусторонний вопрос между Литвой и Украиной.

"В последнее время боевые машины пехоты находятся в движении, причем поставки осуществляются сразу из нескольких стран. Что касается танков, я также надеюсь, что будут приняты все необходимые решения для того, чтобы украинская армия могла оснащаться современными танками. Им также нужны боеприпасы, которыми они смогут стрелять без каких-либо физических или количественных ограничений", - подчеркнул литовский президент.

Напомним, украинские военные получат от Литвы зенитные установки L70 в рамках военной помощи.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

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