Стало известно, какие зенитные установки Литва передаст Украине
Украинские военные получат от Литвы зенитные установки L70 в рамках военной помощи.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам главы государства, установки со снарядами к ним планируется передать Украине в ближайшее время вместе.
Оказание военной поддержки Украине будет продолжено с помощью литовских предприятий оборонной промышленности, а также финансовых взносов на международные инициативы и средств на закупку вооружений для Украины. На эти цели в бюджете Министерства национальной обороны страны уже предусмотрено 40 миллионов евро.
"Решимость литовского народа поддержать Украину беспрецедентна. 95% населения страны выступают за гуманитарную помощь, 70% из них пожертвовали деньги и товары для Украины. В 2022 году литовское государство предоставило Украине помощь в размере €660 млн, в том числе €240 млн в виде военной помощи. Литва будет продолжать эту помощь до победы", - подчеркнул Науседа.
Стоит заметить, что зенитная установка L70 была разработана после Второй мировой войны. Она поступила на вооружение Швеции в 1951 году. Ее производили в шести разных странах НАТО.
Напомним, сегодня, 11 января, Науседа посетил Львов и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе визита он анонсировал передачу зениток нашей стране, но не уточнил, каких именно.
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