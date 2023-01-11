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Стало известно, какие зенитные установки Литва передаст Украине

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Среда 11 января 2023 20:59
Стало известно, какие зенитные установки Литва передаст Украине Иллюстративное фото: стало известно, какие зенитные установки Литва передаст Украине (weaponsystems.net)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные получат от Литвы зенитные установки L70 в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам главы государства, установки со снарядами к ним планируется передать Украине в ближайшее время вместе.

Оказание военной поддержки Украине будет продолжено с помощью литовских предприятий оборонной промышленности, а также финансовых взносов на международные инициативы и средств на закупку вооружений для Украины. На эти цели в бюджете Министерства национальной обороны страны уже предусмотрено 40 миллионов евро.

"Решимость литовского народа поддержать Украину беспрецедентна. 95% населения страны выступают за гуманитарную помощь, 70% из них пожертвовали деньги и товары для Украины. В 2022 году литовское государство предоставило Украине помощь в размере €660 млн, в том числе €240 млн в виде военной помощи. Литва будет продолжать эту помощь до победы", - подчеркнул Науседа.

Стоит заметить, что зенитная установка L70 была разработана после Второй мировой войны. Она поступила на вооружение Швеции в 1951 году. Ее производили в шести разных странах НАТО.

Напомним, сегодня, 11 января, Науседа посетил Львов и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе визита он анонсировал передачу зениток нашей стране, но не уточнил, каких именно.

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