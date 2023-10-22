Заменить загранпаспорт можно за пределами Украины: алгоритм действий

Получить новый заграничный паспорт Украины можно даже находясь за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел .

Каждый гражданин Украины имеет право на получение загранпаспорта независимо от его местонахождение.

Услуга оформления загранпаспорта является одной из тех, кто пользуется наибольшим спросом среди граждан Украины за рубежом.

Загранпаспорт за границей можно оформить:

в дипломатических учреждениях Украины;

в Центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, Праге и Братиславе (список и география Центров постоянно дополняется и меняется; более подробно по ссылке).

Когда есть необходимость в обмене имеющегося загранпаспорта:

истечение срока действия паспорта;

изменения информации, внесенной в паспорт (в том числе в связи с изменением написания латинскими буквами составляющих имени "фамилия", "имя" в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности паспорта для дальнейшего использования (повреждение, окончание свободных страниц).

Оформление нового загранпаспорта производится также в случае потери или похищения предыдущего паспорта.

Однако в министерстве напомнили, что гражданин Украины не может иметь более двух паспортов для выезда за границу.

Срок действия загранпаспорта

Загранпаспорт оформляется лицам, не достигшим 16-летнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим 16-летнего возраста, – на десять лет.

Оформить свой первый загранпаспорт гражданин Украины может в любом возрасте, начиная с рождения.

Важная информация

Консульские услуги предоставляются только по предварительной онлайн-записи: ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ.

При подаче документов на оформление паспорта необходимо предоставить копии всех документов, предъявляемых в подлиннике.

Сколько ждать нового паспорта

При обращении в зарубежное дипломатическое учреждение Украины изготовление паспорта длится до трех месяцев.

"В то же время просим с пониманием относиться к возможным задержкам с доставкой паспортов из Украины в страну Вашего пребывания/жительства в условиях военного положения, - добавили в министерстве

Ранее Государственная миграционная служба ввела сервис для проверки продления срока пребывания или временного проживания в Украине . Проверить подлинность отметок о продлении срока пребывания и временного проживания можно с помощью электронного сервиса.

Также мы писали, что украинцы за границей, которые будут обращаться в паспортные сервисы в городах Прага и Кельн, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.

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