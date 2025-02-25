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Украинцы за границей смогут дистанционно оформить бронь от мобилизации: детали

Киев, Вторник 25 февраля 2025 20:20
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Украинцы за границей смогут дистанционно оформить бронь от мобилизации: детали Фото: Алексей Чернышов, министр национального единства Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы за границей получат возможность дистанционного оформления бронирования от мобилизации. Для этого за рубежом откроют специальные центры.

Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

Чернышов рассказал, что в странах, где находится больше всего украинцев, сейчас создаются Unity Hub - центры, которые позволят гражданам за рубежом трудоустроится в Украине.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - добавил министр.

По его словам, именно в таких центрах украинцам будут предлагать трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.

Unity Hub

Напомним, ранее глава Министерства национального единства Алексей Чернышов заявлял о том, что в Берлине откроют Unity Hub.

Такой центр будет обеспечивать доступ украинцев к образовательным и карьерным возможностям как в Украине, так и в стране пребывания.

К слову, данные Министерства внутренних дел ФРГ свидетельствуют о том, что в Германии по состоянию на начало 2025 года проживают более 1 млн украинских беженцев.

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