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Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити бронь від мобілізації: деталі

Київ, Вівторок 25 лютого 2025 20:20
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Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити бронь від мобілізації: деталі Фото: Олексій Чернишов, міністр національної єдності України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українці за кордоном отримають можливість дистанційного оформлення бронювання від мобілізації. Для цього за кордоном відкриють спеціальні центри.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

Чернишов розповів, що в країнах, де перебуває найбільше українців, зараз створюють Unity Hub - центри, які дадуть змогу громадянам за кордоном працевлаштуватися в Україні.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, уже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують", - додав міністр.

За його словами, саме в таких центрах українцям пропонуватимуть працевлаштування та бронювання, якщо воно передбачене.

Unity Hub

Нагадаємо, раніше глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов заявляв про те, що в Берліні відкриють Unity Hub.

Такий центр забезпечуватиме доступ українців до освітніх і кар'єрних можливостей як в Україні, так і в країні перебування.

До слова, дані Міністерства внутрішніх справ ФРН свідчать про те, що в Німеччині станом на початок 2025 року проживають понад 1 млн українських біженців.

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