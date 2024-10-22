Комитет градостроительства провел слушания по дальнейшей разработке цифровых решений для восстановления

В слушаниях приняли участие народные депутаты, представители Офиса президента, секретариата Кабинета министров, центральных органов власти, местного самоуправления, эксперты, общественные организации и представители медиа – около 150 человек. Цель слушаний - наработать дальнейшие шаги по разработке цифровых инструментов в сфере проектирования и экспертизы проектной документации на строительство, которые сделают более прозрачными восстановления Украины и смогут его ускорять.

Председатель Комитета Елена Шуляк отметила, что во время войны и после ее завершения важно быстрое и эффективное восстановление разрушенной инфраструктуры, такой как дороги, мосты, здания и сооружения и т.д. Основой такого восстановления является качественная проектная документация на строительство, разработанная с учетом современных строительных норм, стандартов и других нормативных документов. Это, сообщила Шуляк, обеспечит безопасность зданий и сооружений, их устойчивость к природным катастрофам и другим угрозам.

Вместе с этим, подчеркнула она, на сегодняшний день разработчики проектной документации на строительство не всегда соблюдают указанные выше требования, а эксперты не всегда замечают такие нарушения. Указанное негативно сказывается на качестве проектной документации на строительство, что может привести к низкому качеству зданий и сооружений, в том числе возобновляемых после разрушений, нанесенных вооруженной агрессией России против Украины.

В частности, здания и сооружения, возведенные на основании проектной документации на строительство, разработанной с нарушением строительных норм, могут быть, в частности:

Неустойчивыми к природным катастрофам, например, как землетрясения, наводнения, оползни и т.д. Это увеличивает риск разрушений и смерти людей;

дискомфортными для их владельцев (например, чрезмерный холод в квартире зимой или наоборот – чрезмерная жара летом);

Энергозатратными (например, потребуют дополнительных затрат на энергопотребление по сравнению с аналогичными объектами, построенными без нарушений строительных норм);

Неприспособленными для использования маломобильными группами населения.

Также нарушение строительных норм в части планирования доступа к зданиям может повлечь затруднение или невозможность подъезда к ним пожарных машин, скорой помощи, аварийных служб, что значительно усложняет тушение пожара и спасение людей.

"К сожалению, нарушение строительных норм и действующего законодательства часто можно выявить только на этапе, когда объект уже фактически построен. Указанная ситуация обуславливает необходимость принятия эффективных мер с целью предотвращения проектирования объектов, не отвечающих строительным нормам и требованиям законодательства. Один из этих – введение более широкого круга цифровых решений, которые будут помогать избегать этой проблематики", – пояснила Шуляк.

Председатель подкомитета по вопросам цифровизации указанного Комитета Игорь Василев отметил, за последние 5 лет в сфере градостроительства произошло мощное цифровое движение - начали успешно работать такие цифровые решения как Единая Государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ), был запущен Реестр поврежденного и уничтоженного в результате войны жилья, а также запущена цифровая экосистема восстановления DREAM, куда вносятся проекты восстановления и где можно увидеть их течение.

"Благодаря этим решениям мы уже можем видеть как процессы в сфере градостроительства и восстановления, во-первых, значительно ускоряются благодаря тому, что минимизируется человеческий фактор, во-вторых – значительно снижается бюрократический фактор, в-третьих – минимизируются коррупционные проявления, поскольку задействованы не люди. , а цифра. Поэтому наша задача - наработать варианты решений, которые будут распространять все это и на проектирование, и на проведение экспертизы разработанной проектной документации. Чтобы в случае, если она не соответствует ДБН, вывод был отрицательным. Что далеко не всегда происходит сегодня из-за человеческого фактора", - сообщил он.

Руководитель USAID/UK aid проекта «Поддержка цифровой трансформации» (DTA) Даниил Молчанов также отметил, что появление новых цифровых решений в этой сфере направлено на минимизацию влияния человека в процессе согласования проектной документации и экспертизы.

"Основной наш фокус - создавать решения, которые позволят привлекать как можно меньше людей, поскольку это мощный антикоррупционный фактор. Ряд сервисов в ЕГЭСББ для этого уже работает, в частности, автоматическая выдача сообщений о разрешениях для зданий класса последствий СС1. Поэтому сейчас важно распространять это и на объекты класса СС2. Мы хотим вводить все эти решения и цифровые процессы более углубленно – должен быть автоматический анализ сведений экспертного отчета, все ли туда внесено, есть ли там достоверность", – пояснил Молчанов.

Участники слухань отметили, что существует также потребность в совершенствовании положений законодательства в части создания действенных превентивных механизмов, которые будут предотвращать возникновение вышеупомянутых негативных последствий в будущем. Кроме этого, есть потребность в цифровизации процесса закладки проектной документации на строительство в страховой фонд документации Украины.

"С целью решения вышеуказанных вопросов и с учетом предложений, озвученных в ходе комитетских слушаний, комитет подготовит ряд рекомендаций для правительства", - подытожила Шуляк.