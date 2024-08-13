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Украинцы за границей, которые не обновили данные, не смогут получить и обменять водительские права

Фото: водительское удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские мужчины, которые находятся за границей, не смогут получить водительское удостоверение, если не обновили военно-учетные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

Согласно постановлению, в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:

  • Размещенные за пределами Украины обособленные подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы (т.е. ГП "Документ"), осуществляют прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или угона, а также относительно государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, кроме транспортных средств, требующих экспертного исследования, и выдачу оформленных результатов их предоставления или отказа в предоставлении.
  • Положения о выдаче оформленных результатов предоставления административных услуг не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или обновления персональных данных.
  • Водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленные на бланке, заказаны средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы МВД или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Действие", гражданам Украины мужского пола лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об обновлении персональных данных, в международных почтовых отправлениях не пересылаются.

Обновление данных

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предусматривает обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин от 17 до 60 лет. Это необходимо было сделать до 16 июля в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".

Обновление данных подтверждает метка времени, указанная в электронном или бумажном военно-учетном документе.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не успели своевременно обновить военно-учетные данные.

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