Українці за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати та обміняти водійські права

Оновлення даних

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це необхідно було зробити до 16 липня у ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв+".

Оновлення даних підтверджує мітка часу, яка вказана в електронному або паперовому військово-обліковому документі.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не встигли вчасно оновити військово-облікові дані.

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